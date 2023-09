GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Bom Clima

Agentes do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem nesta quarta-feira (13) por tráfico de drogas na passagem Bingo, no Jardim Bom Clima. A equipe efetuava um patrulhamento preventivo na região com vistas à segurança em escolas quando deparou com o acusado próximo de uma unidade escolar da Prefeitura. O homem tentou fugir, mas foi interceptado e com ele uma pochete contendo dinheiro e substâncias foram encontradas



Diante dos fatos, o acusado e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 6° Distrito Policial para investigação das autoridade, que solicitou a perícia nas substâncias. O laudo constatou 320 gramas de entorpecentes acondicionados em embalagens para comercialização contendo cocaína e maconha, além de 142 reais em dinheiro.



A autoridade policial então decretou a prisão em flagrante e elaborou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.

- PUBLICIDADE -