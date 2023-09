Alunos de Guarulhos lançam livros autorais neste sábado

Histórias reais vivenciadas ou observadas por alunos da escola Escola Estadual Venezuela II, em Guarulhos, e contadas em forma de cartas, foram transformadas em um livro que será lançado no próximo sábado (23). A tarde de autógrafos da obra “Memórias, Crônicas e Cartas — Sentimentos Traduzidos Por Meio da Escrita”, com a produção de 28 alunos, acontece na unidade a partir das 9h às 11h30 e será aberta à comunidade.

O livro é resultado de uma dinâmica realizada com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio durante as aulas de língua portuguesa, ministradas pela professora Joelice dos Santos. Uma vez por mês, a docente organiza um café literário e forma uma roda de conversa, quando cada estudante traz um assunto sobre o cotidiano a ser discutido.

“Em um desses encontros, surgiu a ideia de fazer o primeiro concurso literário, inspirado no livro Correspondências, da escritora Clarice Lispector, e no conto Tempo da Camisolinha, de Mário de Andrade”, explica a dirigente regional de ensino da Guarulhos Sul, professora Maria Aparecida do Nascimento Barretos.

A partir da criação de cartas, o projeto do primeiro concurso literário mobilizou toda a escola. Entre os resultados, o corpo docente percebeu que alunos passaram a ter mais autonomia e protagonismo. A qualidade dos materiais produzidos pelos estudantes foi percebida de tal forma que o projeto virou o livro que será lançado no sábado.

A coordenadora pedagógica da unidade, professora Emanuela Ferreira, destacou ainda o avanço na concepção, planejamento e produção textual dos estudantes. "Eles perceberam a importância da linguagem escrita, passaram pelo processo de correção e edição algumas vezes, observando a ortografia, o uso da sintaxe, o poder da coesão e coerência nos textos escritos".

Além da professora de língua portuguesa e da coordenadora, estão envolvidos na produção e publicação do livro os professores Cristiana Pereira da Silva, Cristiano Leite, Flávio Borges e Ricardo Guarel Pereira.

O lançamento no sábado contará com a presença de alunos, professores e familiares. Para o evento, a Academia Guarulhense de Letras também confirmou a participação de um representante.

Serviço

O que: Lançamento do livro “Memórias, Crônicas e Cartas — Sentimentos Traduzidos Por Meio da Escrita”

Quando: Sábado, 23 de setembro de 2023

Horário: Das 9h às 11h30

Local: Escola Estadual Venezuela II – rua Campo Alegre, 273, Jardim Arapongas, Guarulhos – SP