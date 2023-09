Parte de uma casa desabou na tarde desta sexta-feira (22), no Pimentas. No momento do acidente, dois idosos estavam no local, mas não houve vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ao todo, cinco viaturas atuaram na ocorrência e o local foi interditado.

Os idosos receberam atendimento, mas foram liberados sem ferimentos. Outras duas pessoas residem no local, mas estavam fora de casa durante o desabamento.