Parque Fracalanza tem programação especial em alusão aos setembros Amarelo e Verde na quinta-feira

Nesta quinta-feira (28), das 8h às 12h, o Parque Júlio Fracalanza recebe diversas atividades em apoio ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, e ao Dia D do Setembro Verde, mês dedicado à saúde da pessoa idosa, além da quarta edição do Sarau no Parque, que contará com a participação especial da cantora e compositora guarulhense Elís Lucas.



A programação terá início com café coletivo para todos os presentes. Em seguida haverá a terceira edição da intervenção urbana “Prevenção ao suicídio: todos pela vida”, que consiste em decorar as árvores do parque com arte feita em crochê amarelo pelos próprios frequentadores. A ação, idealizada pela Rede de Atenção Psicossocial, busca sensibilizar a comunidade para esse assunto tão importante.



A partir das 8h30 diferentes atividades acontecerão paralelamente, como aula de ritmos, atividade física e de proteção pessoal e oficina de estêncil e grafite, oferecida pelo CAPS Recriar, incentivando a expressão criativa. Enquanto isso, o Ceresi (Centro de Referência à Saúde do Idoso) oferecerá atividades relacionadas ao envelhecimento saudável no contexto do Setembro Verde.



Haverá ainda orientações e exercícios de condicionamento funcional, mobilidade, fortalecimento, marcha e alongamento, circuito de atividades para estimular habilidades cognitivas e promover a independência na terceira idade, bem como aula de yoga na cadeira. Os participantes também receberão orientações sobre os direitos da pessoa idosa, a importância do uso de temperos naturais, cuidados com a pele e informações sobre saúde bucal.



O Sarau no Parque, promovido pelo Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) de Guarulhos, terá início às 9h30 e, além de exposição de origami da artista Megumi Sasada Toguchi e apresentação dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental, terá pocket show voz e violão de Elís Lucas, que traz em seu repertório canções de seu projeto solo e covers que abordam a saúde mental. A participação é aberta a todos que desejarem compartilhar sua arte e se juntar a essa importante iniciativa para a comunidade.



A programação do Setembro Amarelo se encerra na sexta-feira (29) com a roda de conversa “Saúde Mental – Como Vivemos?”, ministrada pelo psicólogo do CAPS AD Sieber Junior Santos, às 14h, no espaço multimídia do Centro Municipal de Educação Fracalanza, localizado dentro do parque. Não é necessário fazer inscrição para participar.



Serviço

O Parque Júlio Fracalanza está localizado entre as ruas Joaquim Miranda e Augusta, na Vila Augusta.



