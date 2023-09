Guarulhense é convidado para integrar Missão de Observação Eleitoral na Argentina

O Guarulhense e também advogado Fábio Augusto Sacchi Kuke foi convidado para fazer parte da missão de observação eleitoral nas eleições em Buenos Aires, Argentina durante os dias 19 a 22 de outubro de 2023. Atualmente Kuke termina a especialização em direito eleitoral e processo eleitoral Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e com isso se inscreveu em um processo seletivo da faculdade em que cursa, para participar do evento.



Ele está junto com a Conferência Americana de Organismo Eleitorais Subnacionais pela Transparência Eleitoral (Caoste) e será um dos membros. A organização é responsável por promover a transparência, integridade e equidade nos processos eleitorais.



Um dos pontos altos da agenda desta missão, será as visitas aos centros de votação durante o dia de eleições no último dia, domingo 22 de outubro. A situação permite que os convidados tenham uma compreensão direta da dinâmica do processo eleitoral.



A missão irá reunir grandes nomes e líderes de vários países como México, Chile, Brasil, Estados Unidos entre outros e nisso, Kuke diz que está buscando melhorar o sistema brasileiros e dialogar com os demais estudiosos e analistas internacionais que estarão presentes. “Analisando as eleições em outros países, no caso deste ano a Argentina, consigo assim buscar também aperfeiçoar o sistema brasileiro”, ele comenta.



