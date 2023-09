Um homem foi flagrado invadindo uma casa no Parque Jandaia no bairro dos Pimentas e furtou duas televisões nesta terça-feira (26). No vídeo gravado por câmeras de segurança é possível identificar o homem de blusa preta saindo da casa carregando as duas televisões enroladas em um pano amarelo. Ele ainda não foi identificado.

