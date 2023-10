Nota Oficial: Manifestação no Aeroporto Internacional de Guarulhos

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) acompanha a situação gerada no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, devido à paralisação dos funcionários terceirizados do terminal. O ato pode gerar reflexos em outros terminais em virtude da conectividade da malha aérea brasileira.

A medida, que proíbe o uso de celulares nas áreas restritas operacionais do aeroporto, (Lado Ar), visa garantir, ainda mais, a segurança nos aeroportos brasileiros, após casos de identificação de drogas em malas de passageiros no terminal de Guarulhos, principal porta de entrada de voos internacionais no Brasil e na América Latina.

A Agência orienta os passageiros que consultem o status dos voos antes de se dirigir aos aeroportos. Em caso de necessidade, faça contato diretamente com a companhia aérea, pelos canais digitais. Por meio da Resolução 400/2016, a ANAC regula as condições gerais do Transporte Aéreo, bem como os direitos e deveres de passageiros e empresas áreas. Acesse a nossa página Passageiros e consulte as regras em casos de cancelamentos e atrasos de voos.

Caso ocorra descumprimento do contrato de transporte aéreo, os passageiros são orientados a primeiramente procurar os canais de atendimento eletrônico, telefônico ou presencial da própria empresa aérea para resolvê-lo. Caso não fique satisfeito com o atendimento, recomenda-se que o passageiro registre uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br. Lá, a companhia aérea tem até 10 dias para responder ao consumidor.