Câmara revoga concurso e anuncia devolução de valores de inscrições

Saiba como solicitar a devolução dos valores de inscrição no site do Legislativo

A Câmara Municipal de Guarulhos anunciou nesta terça-feira (03), o cancelamento do concurso público aberto no final do ano passado para a contratação de 214 servidores para a Edilidade, organizado pelo Instituto Consulpam. O certame estava suspenso preventivamente desde fevereiro devido a questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).?

Os candidatos que realizaram sua inscrição poderão solicitar o reembolso total do valor de inscrição até o dia 1º de dezembro seguindo os procedimentos abaixo:

– Acesse o link https://forms.office.com/r/qGY7XJSCUy ;

– Preencha o formulário com seu nome completo, CPF, e-mail, número de inscrição e dados bancários para reembolso (chave PIX ou Banco/Agência/Conta Corrente);

– Envie o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento para o e-mail?[email protected] .

Após a solicitação, o valor da inscrição será reembolsado na conta informada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos.