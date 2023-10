Prefeitura de Guarulhos desenvolve o sistema digital usado na eleição do Conselho Tutelar

Antes das 20h do último domingo (1º) Guarulhos já conhecia os 35 novos conselheiros tutelares eleitos pela população no pleito realizado durante o dia. A apuração começou oficialmente às 18h e às 19h59 já havia sido encerrada. A rapidez no resultado é fruto do sistema de apuração totalmente digital desenvolvido pela administração municipal por meio do Departamento de Informática e Telecomunicações (DIT), da Secretaria de Gestão.

A ferramenta foi solicitada ao DIT pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os responsáveis pela organização e apuração dos votos. Ela foi desenvolvida em um mês e se baseou em três pilares: agilidade na apuração, segurança e transparência. Após diversos testes, ela foi homologada pela SDAS.

“O trabalho desenvolvido pelo DIT demonstra a competência e o profissionalismo da equipe da Prefeitura, comparável a qualquer grande empresa de tecnologia. Temos profissionais altamente gabaritados e atualizados que desenvolvem sistemas muito úteis, como esse de apuração do Conselho Tutelar”, destacou o secretário de Gestão, Adam Kubo.

A equipe do Departamento de Informática e Telecomunicações elaborou também um manual sobre o sistema para que ele possa ser utilizado como modelo em outros municípios.

Apuração em tempo real

As pessoas puderam acompanhar a apuração em tempo real, uma vez que os votos de cada candidato eram exibidos em um telão do Centro Municipal de Educação Adamastor, o local oficial da apuração, ao mesmo tempo em que eram computados os QR Codes dos boletins de urna.

Além disso, a apuração também pôde ser acompanhada pelo celular em outros lugares por meio do QR Code disponibilizado pelo DIT. A relação de candidatos eleitos pode ser consultada no link https://apuracaoconselho.guarulhos.sp.gov.br/resultados.php.

Vale lembrar que as urnas eletrônicas foram cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que fiscalizou a eleição. Já a apuração foi acompanhada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).