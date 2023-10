Exercício simulado de queda de aeronave envolve forças de resgate e emergência no aeroporto

A Defesa Civil de Guarulhos participou de um exercício de simulação de queda de aeronave nesta terça-feira (10) com a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo. A atividade, que contou com a participação de diversas entidades ligadas à Prefeitura e às forças de segurança, de prevenção de acidentes e de resgate públicas e privadas do município, teve início pela manhã com a simulação da queda de uma turbina sobre um veículo na rua Itaparantim, no Jardim Presidente Dutra, ao mesmo tempo em que uma equipe interna do aeroporto simulava o atendimento emergencial após a queda de aeronave em uma das pistas de pouso.

O exercício serviu como prática para as atividades de combate ao fogo, socorro e atendimento emergencial a vítimas presas em ferragens, coordenação de equipes, mobilização e prontidão de forças de resgate e também para treino de medidas de emergência realizado nas EPGs Perseu Abramo (onde as crianças participaram da prática de plano de abandono) e Mariazinha Rezende Fusari, na qual o plano de abandono não foi praticado por atender bebês, porém a orientação de procedimentos foi transmitida aos funcionários.

O prefeito Guti esteve presente ao simulado e ressaltou a seguranças das instalações do aeroporto, bem como a necessidade de pensar preventivamente em possíveis acidentes. “Nós queremos crer que situações como essa jamais ocorrerão, mas estaremos prontos a agir caso fatalidades assim venha a atingir nossa cidade”, reforçou.

Comentou também sobre a importância do exercício o major Israel Soares, vice-coordenador da Defesa Civil de Guarulhos. “Esse exercício nos permite fazer com tranquilidade o que enfrentaríamos em situação de grave perigo, possibilitando rever procedimentos, identificar eventuais fragilidades e treinar práticas que já são de nossa rotina cotidiana”.

Participantes

Além da Defesa Civil e da GRU Airport, estiveram presentes no simulado a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, as secretarias de Educação e de Transportes e Mobilidade Urbana e o Samu.

Na esfera estadual participaram as polícias Militar, Técnica e Científica, o Corpo de Bombeiros, a Sabesp e Hospital Geral de Guarulhos. Entre as entidades federais, marcaram presença a Polícia Federal do aeroporto, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Aérea Brasileira, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea.

Por fim, como participantes da iniciativa privada a estiveram a Latam Airlines e o Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos, um agrupamento de empresas que constitui o Plano de Auxílio Mútuo, disponibilizando pessoal e equipamentos para suporte de resgate.