Fake: turbina de avião não caiu sobre carro no Presidente Dutra

A Defesa Civil de Guarulhos realizou, nesta terça-feira (10), junto com a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos, um exercício de simulação de queda de aeronave. A ação, que já havia sido informada pela Prefeitura de Guarulhos, gerou confusão aos moradores do Jardim Presidente Dutra após um vídeo dizendo que a turbina de um avião havia atingido um carro na região passou a circular nas redes sociais, mas se tratava apenas de um treinamento.

A operação previa – na parte interna do aeroporto – um cenário de pouso forçado de aeronave pequena, causado por pane e perda de uma das turbinas, cuja queda sobre um automóvel causaria – na parte externa – incêndio e danos humanos e materiais associados. Com tal complexidade de cenário, as partes envolvidas treinaram e capacitaram equipes em diversas etapas de socorro e atendimento a emergências, tais como ajuda a vítimas diretas e combate às chamas na própria aeronave na pista do aeroporto, e também evacuação de prédio público, isolamento de área e coordenação e deslocamento de equipes de resgate.

Duas unidades educacionais da Prefeitura foram envolvidas no processo: a EPG Perseu Abramo, na qual serão treinados protocolos de evacuação, e a EPG Mariazinha Rezende Fusari, onde o treinamento será restrito à coordenação de informações, abordagem às vítimas e orientação à população para evitar pânico.

Participantes

Além da Defesa Civil e da GRU Airport, desempenharão papéis no simulado a Guarda Civil Municipal (GCM), a Secretaria de Educação e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Na esfera estadual participarão a Polícia Militar, a Polícia Técnica, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros, a Sabesp e Hospital Geral de Guarulhos. Entre as entidades federais estarão presentes a Polícia Federal do aeroporto, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Aviação Civil, e como participantes da iniciativa privada a Latam Airlines e o Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos, um agrupamento de empresas que constitui força-tarefa de pessoal e equipamentos de resgate.