Shopping Bonsucesso recebe carreta da mamografia a partir do dia 23

Do dia 23 a 27 de outubro, o Shopping Bonsucesso recebe a carreta da mamografia, ação em parceria com a ONG Américas Amigas. A ação faz parte da campanha de Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama. Serão realizados exames de mamografia, ultrassom diagnóstico e encaminhamento para biópsia, caso necessário, gratuitos!

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), de todos os tumores, o de mama é o segundo com maior incidência no Brasil (10,5%). Segundo o órgão, por volta de 74 mil novos casos estão previstos por ano até 2025.

Apesar de perigoso, o diagnóstico cedo é crucial para o sucesso do tratamento. Ao realizar a mamografia, as mulheres já obtêm informações importantes e podem buscar um médico especialista para avaliação.

A carreta da mamografia do Shopping Bonsucesso estará localizada no estacionamento e vai realizar exames gratuitos das 8h às 18h mediante agendamento no site da América Amigas. O agendamento dos exames está associado à ordem de cadastramento, critérios médicos e de vulnerabilidade social.

Essa ação é uma parceria do Shopping Bonsucesso com a ONG Américas Amigas, Tenda Atacado, a UnG (Universidade Guarulhos) e a Proclínica Guarulhos.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.