Palestra para mulheres com medo de dirigir tem inscrições abertas

Devido à grande procura de mulheres pela palestra gratuita Aprendendo a lidar com o medo de dirigir, realizada recentemente, a Prefeitura de Guarulhos vai promover um novo encontro na próxima terça-feira (24), às 9h, na Escola de Mobilidade Urbana, à Praça Nossa Senhora Aparecida, 136, no Jardim Vila Galvão. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do telefone (11) 2452-1884.

A atividade será ministrada pela instrutora e especialista no tema, Viviane Guedes. Serão abordados temas como autoconfiança, comportamento da mulher na direção de veículos, casos de mulheres que venceram o medo de dirigir, entre outros.

A gestora da Escola de Mobilidade Urbana, Layla Fordelone, aproveitará o encontro para falar sobre a importância da segurança no trânsito. Além da palestra, será oferecido um coffee break e um workshop sobre automaquiagem com a maquiadora Luiza Fordeloni.