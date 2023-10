Motoboys realizam protesto contra multas aplicadas no Aeroporto de Guarulhos

Motoboys que trabalham para o aplicativo de entrega do iFood realizaram na noite desta quinta-feira (26) um protesto contra multas que estão recebendo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo informações, ao pararem no terminal dois para retirar ou entregar os pedidos, eles são multados pelos agentes do local. Através do protesto eles pedem que seja feito um estacionamento para as motocicletas em um local adequado e que não gere multas.



