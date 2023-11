Internet no celular pode ser cortada após 20 dias de atraso da conta

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou uma nova diretriz onde os consumidores que não pagarem suas contas de células pós-pago ficarão sem acesso à internet após os 20 dias de atraso. Contudo as operadoras não poderão cobrar o serviço dos 30 dias de suspensão do contrato. Atualmente, quando a conta de telefone tem atraso somente a velocidade da internet é reduzida e as empresas podem cobrar o valor integral da mensalidade. A medida entre em vigor assim que publicada no Diário Oficial da União, depois de seis anos de discussão.



De acordo com a Anatel, em cinco dias o consumidor receberá um alerta sobre a falta de pagamento e após isso, será dado mais 15 dias para a regularização do débito. Caso não tenha o pagamento no total de 20 dias, a internet será cortada. Em caso de banda larga fixa e TV por assinatura, as empresas podem suspender totalmente o serviço.

