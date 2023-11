Guarulhos abre quatro UBSs pelo programa Saúde Agora neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população neste sábado (11) para consultas, exames e vacinação. As UBS Flor da Montanha, Primavera, Fortaleza e Normandia estarão em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora, que prevê a abertura de unidades aos sábados em sistema de rodízio.

Como prática comum, é importante destacar que consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Todos os outros serviços, no entanto, são realizados por demanda espontânea, dentre eles testes rápidos para detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico e vacinação, seja de rotina, contra a influenza (gripe) ou a covid-19.

Ações em cada uma das UBS

A UBS Flor da Montanha terá um evento adicional que irá abordar orientações sobre a cultura da paz, enquanto que na UBS Primavera haverá dissertações sobre cuidados e prevenção contra a dengue.

Já na UBS Fortaleza, em razão do Novembro Azul, acontecerá uma orientação sobre a prevenção do câncer de próstata. Por sua vez, a UBS Normandia, também em alusão ao atual mês, oferece orientações sobre cuidados com a

saúde do homem, com enfoque maior na prevenção do câncer de próstata.

Serviço

UBS Flor da Montanha: rua Eduardo, 311, Jardim Flor da Montanha

UBS Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Normandia: estrada da Água Chata, 979, Jardim Normandia