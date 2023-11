Guarulhos adquire nova viatura para o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Guarulhos adquiriu uma nova viatura ao 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, cuja compra foi possibilitada por meio do Fundo Municipal de Segurança Pública. O prefeito Guti esteve na sede da equipe nesta quarta-feira (22), no Jardim Bom Clima, para a entrega das chaves da picape 4×4, modelo Ford Ranger, vermelha e adesivada com a identidade visual da corporação.

O investimento de R$ 245 mil, que atende a uma solicitação de incremento à frota feita pelo vereador Gilvan Passos, faz parte de uma série de investimentos recentes de Guarulhos para modernizar, equipar e estruturar as forças de segurança pública atuantes na cidade, além de mantê-las integradas.

De acordo com o prefeito, a doação ao órgão estadual é uma honra. “Sabemos que ao ajudar os bombeiros a população guarulhense receberá um atendimento melhor. Para quem precisa do resgate em uma emergência, não importa por quem a viatura foi comprada, mas sim que o socorro seja prestado. No fim do dia, somos todos servidores buscando o melhor para o morador”, pontuou Guti.

Versátil e resistente, a picape fará o transporte do efetivo no atendimento de ocorrências, sendo eficiente para a locomoção em terrenos mais dificultosos, como morros. “Com certeza é um equipamento que irá salvar vidas, ou seja, quem recebe esse benefício é a população”, agradeceu o comandante Camargo, do Corpo de Bombeiros Metropolitano de São Paulo.