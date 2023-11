Todas as UBS abrem no sábado para o Novembro Azul e quatro pelo Saúde Agora

Neste sábado (25), das 8h às 16h, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos, exceto a Cavadas, que passa por reformas, estarão abertas para a intensificação das ações da campanha Novembro Azul, de prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. Já as unidades Vila Fátima, Jardim Paulista, Bananal e Marcos Freire atenderão todos os públicos pelo programa Saúde Agora, prestando os serviços tradicionais.

Nessas quatro unidades, estrategicamente distribuídas nas quatro regiões de saúde (Centro, Cantareira, São João/ Bonsucesso e Pimentas/Cumbica), estarão disponíveis consultas médicas e exames Papanicolau mediante agendamento prévio pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS.

Testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C também estarão disponíveis para toda a população, que ainda pode aproveitar a data para regularizar os compromissos do programa Bolsa Família e o cadastro E-SUS, aferir a pressão arterial e a glicemia (mediante pedido médico), além de colocar a carteirinha de vacinação em dia.

Saúde do homem

É importante ressaltar que, entre as 68 UBS, com exceção das quatro que operam pelo Saúde Agora, o atendimento será oferecido exclusivamente para homens. Essa iniciativa intensificada acompanha o movimento Novembro Azul, cujo objetivo é direcionar a atenção para o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer, principalmente o de próstata, a segunda principal causa de morte masculina em todo o mundo.

Assim, os homens que buscarem atendimento nas unidades de saúde no sábado terão à disposição uma ampla gama de serviços, que incluem testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites, além de aferição de glicemia e pressão arterial e atualização da carteirinha de vacinação. Também será possível realizar consultas de enfermagem previamente agendadas na unidade ou receber encaminhamento para consultas médicas e de enfermagem, se necessário.

Nesse dia também haverá a oportunidade de avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC), o que se alinha com a prevenção ao câncer de próstata avançado, enfatizando a importância da manutenção de um peso corporal adequado. Por isso serão fornecidas recomendações que incluem a promoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas, a adoção de uma alimentação equilibrada, moderação no consumo de bebidas alcoólicas e a cessação do tabagismo. Essas medidas também podem evitar o risco de outras doenças crônicas.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Bananal: rua Martinica, 11, Parque Santos Dumont

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire

Os endereços das demais UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.