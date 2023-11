Guarulhos ampliará investimentos de média e alta complexidade na área da saúde em 2024

A Secretaria da Saúde de Guarulhos apresentou em audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA), realizada no plenário da Câmara de Guarulhos na segunda-feira (27), a previsão de receita para 2024, de mais de R$ 1,4 bilhão. A maior novidade fica por conta da ampliação do atendimento em média e alta complexidade. Essa ação representará a maior parte das despesas provisionadas, atingindo R$ 870 milhões.

A atenção primária à saúde também terá um enfoque especial, com a destinação de R$ 347,5 milhões. Os custos com pessoal e encargos sociais devem chegar a R$ 609 milhões, enquanto que a gestão do Sistema Único de Saúde terá um total de R$ 125,4 milhões.

O município seguirá subvencionando os hospitais Stella Maris e Jesus, José e Maria (JJM). Os valores destinados serão mantidos para o próximo ano, com R$ 6 milhões para o Stella Maris e R$ 30 milhões para o JJM, parcelados em 12 vezes.

O secretário da Saúde, Ricardo Rui, foi ouvido pelos vereadores parabenizou a Câmara Municipal pela economia de R$ 10 milhões, que também serão encaminhados aos dois hospitais ainda neste ano.

Na ocasião o secretário também falou sobre a construção do Hospital Infantojuvenil de Guarulhos (HIG). “Vamos atender crianças e adolescentes de até 19 anos. Com inauguração prevista para 2024, a nova unidade hospitalar prevê significativas expansões, com investimentos de R$ 190 milhões em infraestrutura e de R$ 2 bilhões na operação. O HIG proporcionará 4,7 mil consultas com especialistas ao mês, 57% a mais do que o atual Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), no Centro. Além disso, o Hospital Infantojuvenil terá 136 leitos, 62% a mais do que os atuais 84 do HMCA, e atenderá jovens de até 19 anos pelo Sistema Único de Saúde”, disse Rui.