Prefeitura conclui a canalização do córrego do Cocho Velho

A Prefeitura de Guarulhos entregou oficialmente na tarde desta quarta-feira (29) a canalização do córrego do Cocho Velho, localizado entre os bairros Presidente Dutra e Cumbica. A obra tem 1.163 m² e aumentou a calha do córrego de oito para 25 metros, o que reduzirá as chances de enchentes no local. Também foram realizadas a concretagem dos taludes e paisagismo nas margens.

“Essa obra é muito importante para Guarulhos porque vai nos ajudar a reduzir as enchentes, e esse é um problema que impacta também a saúde e a segurança da população. Então foi um trabalho que envolveu várias pastas da Prefeitura. Trabalhamos juntos para entregar uma melhor qualidade de vida aos guarulhenses”, disse o prefeito Guti.

A canalização do córrego do Cocho Velho é parte do Viva Baquirivu, nome oficial do Programa de Macrodrenagem de Controle de Cheias do Rio Baquirivu-Guaçu, que possibilitará a diminuição de cheias mediante a ampliação da calha do rio, a construção de reservatórios e a recuperação de áreas de várzeas com a implantação do maior parque linear da cidade.

Toda a obra que compõe o Viva Baquirivu foi dividida em três lotes: no lote 1, que compreende os bairros Taboão e Vila das Malvinas, 15,8% do rio Baquirivu já foi canalizado; no lote 2, onde estão os bairros Cidade Seródio, Jardim Novo Portugal e Lavras, 7%; e no lote 3, no Bonsucesso e na Vila Sadokim, 25,3%.

Simultaneamente estão em andamento as canalizações da travessia na avenida Lauro de Gusmão e da travessia do córrego Guaraçau.

“Trabalhamos junto com o governo federal e o Congresso Nacional para viabilizar a verba que tornou possível o Viva Baquirivu. Passamos por vários processos burocráticos e seguimos empenhados na conclusão dessa obra importantíssima para Guarulhos”, afirmou o secretário municipal de Governo, Edmilson Americano.

O evento de entrega da canalização do Cocho Velho reuniu secretários da administração municipal, vereadores e representantes do Consórcio Rio Baquirivu.

Melhoria em ruas e avenidas

Adequações viárias também fazem parte do Viva Baquirivu. Desde o início das obras a Prefeitura concluiu melhorias nas ruas Odilon Monteiro, Cristóbal Claudio Elillo, Muritiba e Tamotsu Iwasse e nas avenidas Paquistão, Papa João Paulo I, Armando Bei e José Brumatti.