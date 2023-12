Obras de construção de novo trevo da Jacu-Pêssego avançam em Guarulhos

A CCR RioSP avança com as obras de ampliação da capacidade de tráfego na Região Metropolitana de São Paulo, mais precisamente na altura do km 213 da Via Dutra, região do complexo viário da Jacu-Pêssego, em Guarulhos (SP). Nesse trecho, a concessionária investe na construção de um novo trevo que depois de pronto contribuirá para melhorar ainda mais a fluidez do tráfego da região e também do trevo de Bonsucesso. Uma vez que será uma nova opção de retorno para os mais de 300 mil motoristas que utilizam essa região da Via Dutra diariamente.

Entre as ações executadas pela CCR RioSP no local, destaque para a escavação de mais de 60 mil metros cúbicos de terra. Todo esse material foi retirado na desobstrução do viaduto existente, permitindo o acesso de equipamentos dos dois lados da rodovia. Também foram iniciadas as obras de terraplenagem e drenagem no sentido São Paulo da rodovia. No sentido Rio de Janeiro, teve início a limpeza da área e, em breve, começará a construção da nova rampa de acesso ao trevo e demais serviços para a conclusão das obras.

Para continuidade das obras, serão necessárias alterações no tráfego da região que tem apoio da prefeitura de Guarulhos. A rodovia será toda sinalizada, com placas indicativas, cones, pirilampos e painéis de mensagens móveis. A CCR RioSP reforça que os motoristas tenham atenção e respeitem a sinalização especial que será implantada no local. Veja o que muda durante a execução dos serviços.

Para os veículos, principalmente os de transporte de carga, o acesso ao bairro poderá ser realizado pelo seguinte trajeto: Acesso pela avenida Venturosa até a rua Porto Velho. Depois até a rua Ipiobuna e, por fim, acessa a Rua Quitéria.

O acesso à rua São João Gabriel da Cachoeira será interditado devido ao encaixe da nova alça de acesso da rotatória para com a Avenida Antranig Guerekmezian, que poderá ser acessada por rotas alternativas dentro do próprio bairro.. O passeio será conectando-se com o existente.

O acesso à Rua Canutana será interditado permanentemente, onde existirá um desnível devido ao aterro da construção de uma nova rotatória. A rua Canutana poderá ser acessada por rotas alternativas dentro do próprio bairro. Também será executado o passeio contornando a rotatória.

O acesso à Rua Santa Quitéria será interditado permanentemente para construção de nova rotatória. Os moradores poderão acessar à Rua Quitéria por rotas alternativas.

Os dois pontos de ônibus próximo à rotatória serão deslocados cerca de 400 metros. A mudança é necessária para a construção das novas pistas marginais na região da Jacu-Pêssego

Investimento

Essas obras fazem parte do pacote de melhorias que a CCR RioSP faz na região entre São Paulo e Guarulhos. Serão construídas novas pistas marginais, ampliação da pista expressa, novos viadutos ligando à Via Dutra as rodovias Fernão Dias e a Hélio Smidt, principal acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, além de uma nova chegada a São Paulo, com a construção de um novo acesso da Dutra a ponte do Tatuapé. O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e geração de mais de 4 mil postos de trabalho.