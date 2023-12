Última edição do ano do programa Saúde Agora abre quatro UBS para vacinação e outros serviços no sábado

O programa Saúde Agora, que prevê o funcionamento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos sábados em sistema de rodízio para atender a população, realiza a última edição do ano no próximo sábado (16) e reforça a vacinação contra a covid-19. As UBS São Rafael, Jardim Primavera, Jardim Álamo e Pimentas estarão em funcionamento das 8h às 16h.



Pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina contra a covid-19 há mais de seis meses devem se dirigir a uma das quatro UBS para receber a segunda dose de reforço da Bivalente, que protege contra as duas novas sublinhagens do vírus da doença no Brasil: a JN.1 e a JN.3. Para se imunizar basta apresentar documento original com foto e comprovante de vacinação das doses anteriores.

Como de praxe, consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). Todos os outros serviços, no entanto, são realizados por demanda espontânea, como retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico e vacinação, seja de rotina, contra a influenza (gripe) ou a covid-19.



Vale destacar que nas quatro unidades serão promovidas ações de educação em saúde em consonância com o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), lembrando que em 1° de dezembro foi celebrado o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Serviço

UBS São Rafael: rua Domingos de Abreu, 216, Jardim Vila Galvão

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Jardim Álamo: rua Nicolina Lapenna Turri, 15, Jardim Álamo

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas