Moradores denunciam infestação de ‘barbeiros’ no Jardim São João

Moradores do Jardim São João, região próxima do Cocaia estão denunciando a infestação de Triatoma infestans, que é popularmente conhecido como bichos Barbeiros. O inseto é atraído pela luz e é atualmente um dos principais transmissores da Doença de Chagas. Dentro das residências eles podem se esconder em frestas nas paredes, camas, colchões e atrás de móveis e quadros. Já nos quintais, os barbeiros podem se esconder em recintos ou tocas de animais vertebrados como peixes, gatos e cães.



Caso encontre um ponto do inseto na sua casa, entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses através do (11) 2436-3666.

- PUBLICIDADE -