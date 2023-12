Operações para garantir o sossego da população já apreenderam 443 motos neste mês em Guarulhos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e a Polícia Militar (PM) já apreenderam 443 motocicletas desde o início de dezembro, em operações articuladas contra crimes de trânsito e perturbação do sossego público nas festas de fim de ano causada pelo barulho intenso de escapamentos e pancadões, além da obstrução de vias por alta concentração de pessoas. A fiscalização seguirá firme até o Ano Novo.



O maior foco das operações é assegurar o descanso de cidadãos sensíveis ao som alto, como idosos, pessoas com enfermidades e autistas. “Estamos percorrendo toda a cidade para garantir que as famílias se reúnam e comemorem tranquilamente”, assegurou o secretário para Assuntos de Segurança Pública de Guarulhos, Márcio Pontes.



Dentre as 443 apreensões, 291 motocicletas foram levadas ao pátio na semana do Natal, quando a GCM também dispersou um pancadão com mais de 300 pessoas na rua dos Jesuítas, em Cumbica – intervenção que apreendeu 15 motocicletas e três veículos. O outro caso ocorreu na praça Orobó, no Jardim Presidente Dutra, onde aproximadamente 350 pessoas e veículos causaram obstrução de vias, barulho excessivo e desordem pública.



De acordo com o comandante Carvalho, do CPA/M-7 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), da PM, a mobilização das forças policiais nas ruas até 1º de janeiro irá também coibir o descumprimento de normas de trânsito com a prática de rachas, o não uso de capacetes, condutores fora dos limites de velocidade, bem como combaterá roubos e furtos.

Durante o ano de 2023 a Polícia Militar liderou 326 operações em Guarulhos para o combate a atos irregulares com o uso de motocicletas, o que resultou na na apreensão de 6,3 mil motos e carros e de 314 armas de fogo.