Curso de costureiro de máquinas reta e overloque recebe inscrições a partir de 8 de janeiro

A Prefeitura de Guarulhos receberá entre os dias 8 e 19 de janeiro as inscrições para o curso de costureiro de máquinas reta e overloque. São 16 vagas oferecidas em parceria com o Senai e os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 2441-0931, (11) 2472-6940, (11) 2425-2847, (11) 2475-9715 ou (11) 2475-9728 ou comparecer ao CTMO, na avenida Antonio Iervolino, 225, Vila Augusta.



A formação objetiva desenvolver competências relativas às operações de costura em tecidos planos e de malha em máquinas reta e overloque e a realização de montagem de peças do vestuário, controlando a qualidade do trabalho, seguindo especificações da ficha técnica, procedimentos da empresa, normas ambientais, de saúde e segurança no trabalho. A partir do dia 23 de janeiro as aulas acontecerão no CTMO, de terça a quinta-feira, das 13h às 16h.



É necessário ter mais de 16 anos e o 5º ano do nível fundamental completo. No ato de matrícula será obrigatória a apresentação de original e cópias de RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.



Arte: Comunicação/PMG

28/12/2023

