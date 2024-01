Primeiro sábado do ano tem quatro UBSs abertas pelo programa Saúde Agora

A Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde neste primeiro sábado de 2024 (6) para atender a população para consultas, exames e vacinação. As UBS Vila Barros, Vila Galvão, Bambi e Dinamarca estarão em funcionamento das 8h às 16h como parte do sistema de rodízio estabelecido pelo programa Saúde Agora.

Durante o sábado essas UBS disponibilizarão todos os seus serviços convencionais, sendo que para passar em consulta médica ou realizar a coleta de Papanicolau é necessário agendar previamente por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade. Para a vacinação contra a Covid-19, influenza (gripe) ou outras imunizações de rotina, basta comparecer com documento original com foto e carteirinha de vacinação.

Testes rápidos para detecção de covid-19, HIV, sífilis, tuberculose e hepatites B e C estarão disponíveis sem agendamento, assim como a regularização dos compromissos do programa Bolsa Família e o cadastro E-SUS. Além disso, as pessoas com medicamentos vencidos ou em desuso em casa podem aproveitar para encaminhá-los às UBS para o descarte correto.

Ações específicas

As UBS também farão ações específicas de Saúde. Na Vila Barros haverá orientação sobre prevenção à hanseníase, na Vila Galvão se falará sobre cuidados com a saúde mental, na Bambi serão abordados dois tópicos (hanseníase e saúde bucal), enquanto na Dinamarca haverá orientação sobre prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e sobre os impactos da gravidez na adolescência.

SERVIÇO

UBS VILA BARROS

Rua Carlos Korkisho, 300 – Vila Barros

UBS VILA GALVÃO

Avenida Doná Eugênia Machado da Silva, 354, Vila Galvão

UBS BAMBI

Rua Hibisco, 179, Parque Residencial Bambi

UBS DINAMARCA

Rua Araucária, 277, Vila Dinamarca