Rodízio de veículos volta a valer amanhã em São Paulo

Imagem: Agência Brasil

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo será retomado na segunda-feira, 8. A suspensão ocorre desde 26 de dezembro, em razão das Festas de fim de ano. Vela lembrar que a operação, quando está em vigor, restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7 às 10 horas, e da tarde, das 17 às 20 horas.

“Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista”, afirma a Secretaria de Mobilidade e Trânsito.

O rodízio de carros em São Paulo foi criado em 1997 para limitar a quantidade de veículos nas vias da capital durante os horários de pico. A regulamentação municipal determina em quais dias e horários os carros e caminhões podem circular. A regra vale de acordo com o final da placa – amanhã, não podem circular pelo centro expandido os carros que tenham placas de final 1 e 2.