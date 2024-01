Mulher é assassinada com tiro no rosto pelo ex-marido na frente da filha

Tainara Kellen Mesquita da Silva de 26 anos, foi morta pelo ex-companheiro na tarde desta quarta-feira (10) com um tiro no rosto, quatro nas costas e um nas nádegas, na frente da própria filha de cinco anos. Tainara era especializada em alongamento de cílios e ao sair do salão de beleza onde trabalhava foi atingida pelo ex.



O suspeito já possui 11 passagens pela polícia e é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O caso ocorreu em Brasília, no Distrito Federal.



