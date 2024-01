Prefeitura lança o Parque Industrial e Tecnológico de Guarulhos

Em evento voltado a empresários realizado nesta quinta-feira (11), no CEU Cumbica, a Prefeitura lançou o novo Parque Industrial e Tecnológico de Guarulhos, em uma área de 125.000 m2 naquele bairro, onde empresas que aderirem ao projeto poderão construir suas instalações e receber isenção de IPTU, dentre outros benefícios.

Trata-se de uma área próxima a importantes facilidades logísticas, como o aeroporto internacional (4 km) e as rodovias Presidente Dutra (1 km) e Ayrton Senna (6 km). O projeto é focado em empresas que possuem produtos com tecnologia embarcada. Companhias já presentes no município também poderão concorrer para instalar filiais no parque.

As empresas submeterão seus projetos à Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDECETI) e os vencedores obterão direito aos benefícios do programa, oferecendo como contrapartida ao município geração de empregos e o aquecimento da atividade econômica, industrial e tecnológica de Guarulhos.

Na oportunidade o prefeito Guti falou aos empresários sobre a importância da iniciativa para ampliar as vantagens que a cidade já oferece para quem quer empreender, além de reforçar a economia local. “Eu acredito que esse projeto será um divisor de águas na indução da economia do município. A nossa expectativa é gerar entre 3 mil e 4 mil empregos somente na área do Parque Industrial e Tecnológico”.

Por sua vez, o diretor da Bauducco, Adilson Spolidoro, ressaltou a credibilidade da administração como fator gerador de investimentos na cidade. “Nós acabamos de fazer um grande aporte de dinheiro em nossa fábrica de Bonsucesso porque acreditamos na administração atual da Prefeitura de Guarulhos”, comentou.