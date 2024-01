Cyan Resort by Atlantica terá desfile e trio elétrico no Carnaval 2024

Seja para cair na folia ou descansar, o Cyan Resort by Atlantica será o local ideal para passar o mês de fevereiro ou apenas o feriado de Carnaval. Famílias, casais ou grupo de amigos terão uma experiência incrível de hospedagem, com conexão com a natureza, diversão e ainda desfrutarão da localização privilegiada do empreendimento: o Distrito Turístico Serra Azul. A região abraça os parques Hopi Hari, Wet´n Wild, o Shopping SerrAzul e o Outlet Premium São Paulo, um dos maiores outlets do Estado.

No feriado de Carnaval, o resort terá decoração especial de acordo com o que a festa mais animada do ano pede. A programação exclusiva incluirá welcome com check-in animado, trio elétrico e atividades como customização de abadás, roda de samba e o esperado desfile da Unidos do Cyan. E na maior piscina do resort, com mais de 890 m², os hóspedes poderão apreciar a banda no ritmo do axé, o sunset na piscina e luau com muita música.

Para a criançada, o Cyan Resort by Atlantica promoverá uma festa de espuma e outras atrações animadas. Os pais podem levar fantasias para as crianças, pois a equipe de recreadores, que recebem constantemente nota máxima nas avaliações dos hóspedes, preparou atividades para lá de especiais. A garotada também terá a oportunidade de brincar com o Tixa, o mascote do resort. O personagem mais animado da região poderá surpreendê-las durante as refeições ou brincadeiras.

Se a ideia é relaxar, os hóspedes podem aproveitar os diversos espaços reservados, como o Jardim Secreto, que possui um lindo redário e bela vista do resort, ou uma das piscinas, cujo o entorno é mais reservado e conta com espreguiçadeiras e vista para um belo jardim.

O pacote de Carnaval é de, no mínimo, três diárias e contempla pensão completa para um casal e duas crianças de 12 anos como cortesia. O hotel conta com confortáveis e aconchegantes apartamentos, como o King com 24 m², equipado com 1 cama king size, ar condicionado, frigobar, cofre, secador de cabelo, TV Smart 50″, wi-fi, mesa de trabalho e banheiro com amenities completos. O apartamento Família Double, por exemplo, apresenta todas as características do King, mas acomoda duas camas de casal. Os valores podem ser consultados no site do resort cyanresort.com.br.

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo.

Email: [email protected]

Site: cyanresort.com.br