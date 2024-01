Suzane tem nome incluído no Serasa por dívida de R$ 1,2 mil

Há exatamente um ano, Suzane Von Richthofen foi liberada da prisão, mas esse período foi suficiente para que sua reputação fosse comprometida. Condenada pelo homicídio de seus pais em 2002, ela passou duas décadas atrás das grades e agora cumpre o restante da pena em liberdade condicional. Desde sua libertação, Suzane deixou de honrar com dois compromissos financeiros. Um deles envolve uma dívida de R$ 400 com a loja O Boticário, enquanto o outro totaliza R$ 818 com a Caixa Econômica Federal, conforme relatado pelo Portal Leo Dias. O não pagamento dessas contas resultou na inclusão do nome de Suzane no Serasa.



No entanto, a má administração financeira também afetou outro membro da família. Andreas Von Richthofen, irmão de Suzane, dissipou R$ 10 milhões da herança e acumulou dívidas que agora alcançam a marca de R$ 500 mil.