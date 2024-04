Avenida Guilherme Schmidt passa a ser mão única em caráter experimental na sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos implantará na próxima sexta-feira (5), de forma experimental, a mudança do sentido de circulação da avenida Guilherme Schmidt, na Vila Antonieta. A via passará de mão dupla para única no sentido do trecho da avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco à avenida Antonieta.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, a alteração no sentido de circulação da via deve durar 180 dias e caso os resultados sejam positivos o novo sentido da avenida será efetivado.

“A alteração é uma reivindicação antiga dos moradores da Vila Antonieta, sobretudo por conta do tráfego de caminhões que utilizam uma ladeira da avenida Guilherme Schmidt para acessar o anel viário. A Prefeitura realizou estudos que apontaram que seria viável a adoção de medidas que limitassem o tráfego desses veículos”, disse Neto.

A portaria da Prefeitura detalhando a alteração foi publicada no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (28).