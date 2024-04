Fusão de projetos prevê pagamento por cartão de crédito e débito e pix no transporte coletivo

- PUBLICIDADE -



Em reunião ordinária realizada na tarde desta segunda-feira, 08/04, os vereadores Danilo Gomes (Republicanos) e Karina Soltur (PSD), da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, deram parecer favorável à fusão dos PLs 1931 e 1969, ambos de 2023, de autoria de Danilo Gomes, Rafael Acosta e Leandro Dourado, que dispõem sobre a possibilidade da utilização dos cartões de débito e crédito para pagamento das tarifas do transporte público coletivo no Município.

De acordo com o presidente da Comissão, Danilo Gomes, “O projeto é importante para a segurança da população e dos motoristas dos coletivos, que poderão dispensar cada vez mais o uso do dinheiro no transporte municipal Gomes acrescentou que o pix será uma modalidade igualmente aceita nos coletivos municipais.

Também receberam parecer favorável o PL 29/2024 (Prefeitura), que cria o Centro de Operações de e Inteligência-COI em Guarulhos; o PL 2398/2022 (Karina Soltur, PSD), que cria o 25 de maio como Dia da Cultura Geek; o PL 028/2024 (Prefeitura), que cria as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, os Jaris; e o PL 519/2023 (Wesley Casa Forte, PSB), que inclui no calendário oficial de Guarulhos, a Chegada do Papai Noel de Helicóptero.

Por outro lado, os vereadores mantiveram o veto parcial do prefeito Guti (PSD) ao PL 512/2023, de Márcia Taschetti (PRTB), que regulamenta a Lei Henry Borel para criar medidas de prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.