Atende Já Dengue e Saúde Agora abrem cinco UBS no sábado; estruturas avançadas funcionam durante o fim de semana

Neste sábado (4) cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas pelo programa Saúde Agora também estarão em funcionamento para atender pessoas com sintomas de dengue. As UBS Jardim Paraventi, Jardim Acácio, Marinópolis, Nova Cidade e Parque Jandaia funcionarão das 8h às 16h. Além disso, as estruturas avançadas das UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, prestarão atendimento no sábado e domingo, das 7h às 19h.

As unidades estão preparadas para receber pacientes com sintomas de dengue, tais como febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Em casos mais graves, como dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço, os pacientes devem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede, cujo endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

Até o momento Guarulhos registra 46.455 casos de dengue, com 42 óbitos em decorrência da doença. A estratégia da Prefeitura para proporcionar um atendimento mais ágil para pacientes com sintomas de dengue foi abrir UBS aos fins de semana, além de montar estruturas avançadas em quatro serviços de urgência e emergência, inclusive com funcionamento de domingo a domingo.

Vacinação e outros serviços de saúde

As UBS também estarão em funcionamento para prestar os atendimentos tradicionais do Saúde Agora, como consultas, exames e vacinação, inclusive para imunização contra a gripe, que foi ampliada para toda a população com mais de seis meses a partir desta quinta-feira (2). Além disso, estarão disponíveis as vacinas de rotina e a contra a dengue, para jovens de dez a 14 anos. Para se vacinar, basta levar a carteirinha de vacinação, bem como documento original com foto e cartão SUS.

Entre os serviços sem necessidade de agendamento também estão a testagem rápida para detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos que devem ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Além de ampliar o acesso da população à assistência médica, as unidades de saúde se dedicarão a promover o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes em consonância com a campanha Maio Laranja, que visa chamar a atenção para este tema, e Maio Amarelo, que destaca a segurança no trânsito.

Serviço

UBS Jardim Paraventi: Rua Vila Lobos, 340, Jardim Pinhal

UBS Jardim Acácio: Avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Marinópolis: Rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Nova Cidade: Rua Ângelo Roberto Orsomarso, 146, Jardim Nova Cidade

UBS Parque Jandaia: Rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia

Os endereços das estruturas avançadas podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.