Prefeitura avança na implementação da consulta farmacêutica em mais 29 serviços de saúde

A Prefeitura de Guarulhos deu início à segunda etapa de implantação da consulta farmacêutica na cidade nesta segunda-feira (20). Cerca de 53 profissionais, entre farmacêuticos e gerentes dos 29 serviços de saúde espalhados por unidades básicas e centros especializados, realizaram uma capacitação na sede do Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Estado de São Paulo.

Diversas capacitações têm sido realizadas desde 2017 em busca da formação clínica dos farmacêuticos, sendo que a última foi promovida em 16 e 17 de maio em parceria com o CRF.

O cuidado farmacêutico é um modelo que orienta a oferta de diversos serviços farmacêuticos ao paciente, sua família e comunidade. Isso ocorre por meio da ação integrada do farmacêutico com a equipe multiprofissional de saúde, centrada no usuário, para a promoção, a proteção, a recuperação da saúde e a prevenção de agravos, bem como para a solução de questões relacionadas à farmacoterapia e a promoção do uso racional de medicamentos, prescritos ou não.

Para a farmacêutica Glaucia Soares Salustiano, da Unidade Básica de Saúde Jardim Munhoz, com a implantação do cuidado farmacêutico, tanto os pacientes quanto a equipe podem contar com o apoio do profissional, que pode oferecer educação em saúde para os pacientes, resolução de problemas da farmacoterapia como segurança, efetividade, necessidade e adesão de cada um dos medicamentos propostos ao seu tratamento.

Já Eulina de Carvalho, gerente da UBS Recreio São Jorge, explica que o território que abrange a sua unidade de saúde é muito amplo e vulnerável. “Por essa característica, já sabíamos da importância do cuidado farmacêutico. Após a implantação não tivemos dificuldade na adesão de pacientes e equipe. Hoje temos um farmacêutico presente visando a um melhor cuidado, assegurando um tratamento mais efetivo e seguro”, disse.

Para Solemar Vieira, esposa do paciente Zildo Francisco dos Santos, a consulta com a farmacêutica foi de grande importância para o tratamento do marido. “Ele estava muito resistente a aceitar a evolução da doença e a medicação atual, pois tem medo de agulha. Na consulta com a farmacêutica da UBS Lavras meu marido entendeu o que era a sua doença e o porquê do tratamento proposto. Seu organismo não está produzindo a quantidade necessária de insulina. A farmacêutica então nos orientou quanto ao uso correto e a ação dessa medicação no organismo. Ele agora está com valores de glicemia muito melhores, reduzindo de média de 380 para 160. Foram muito boas a consulta e as explicações, a farmacêutica foi muito paciente com a gente”, afirmou.