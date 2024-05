Arraiá dos CEUs agita Guarulhos com grande festa em junho

- PUBLICIDADE -



No mês de junho Guarulhos recebe o Arraiá dos CEUs, um dos eventos mais esperados do ano e que promete agitar o público dos CEUs Bonsucesso e Paraíso-Alvorada, além do Cemear, no Macedo, e do Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. O Arraiá dos CEUs é aberto a toda a população e tem entrada gratuita.

Programação animada, culinária saborosa e muita música fazem a festa do guarulhense no dia 8 de junho no Cemear, nos dias 15 e 16 no CEU Bonsucesso, nos dias 22 e 23 no CEU Paraíso-Alvorada e nos dias 29 e 30 no Parque Júlio Fracalanza.

O evento, promovido pela Prefeitura de Guarulhos por meio do programa Mais Futuro, conta com barracas de comidas típicas, apresentações artísticas, convidados especiais, músicas e muitas brincadeiras.

Confira os endereços

Cemear – Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo

CEU Paraíso-Alvorada – Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso

CEU Bonsucesso – Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

arque Júlio Fracalanza – Rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta