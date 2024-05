Agentes de trânsito autuam motorista que conduzia veículo embriagado e na contramão

- PUBLICIDADE -



Agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, em ronda realizada por volta das 6h deste domingo (26) pela avenida Guarulhos, autuaram e conduziram ao 1º Distrito Policial um motorista que estava embriagado e dirigia um Fiat Doblò na contramão.

De acordo com os agentes, o motorista seguiu pela avenida Guarulhos, cruzou a avenida Tiradentes e subiu a ladeira Campos Sales na contramão. Ele chegou a acessar o calçadão da rua Dom Pedro II, local onde recebeu a ordem de parada.

No 1º DP, já com a presença de uma equipe da Policia Militar, foi realizado o teste do bafômetro, que constatou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica.

O condutor foi autuado pelos agentes de trânsito por embriaguez ao volante. O delegado de plantão efetuou a prisão e estipulou uma fiança, que foi paga pelo motorista e em seguida liberado. Já o veículo, que se encontrava com a documentação regular, foi retirado do local por um amigo do proprietário.