Prefeitura de Guarulhos prepara o início da Operação Estiagem 2024

Está previsto para o próximo sábado (1º) o início da Operação Estiagem 2024. Com a promulgação de decreto pela Prefeitura de Guarulhos, ficará instituída a força-tarefa cuja finalidade é prevenir e combater os riscos ambientais decorrentes das características climáticas da época mais fria do ano, tais como queimadas, além dos riscos sociais relacionados às baixas temperaturas.

O decreto, ainda a ser publicado, institui um comitê gestor da Operação Estiagem, coordenado pela Defesa Civil e composto por diversas secretarias municipais, além do Sistema Integrado de Emergências de Guarulhos e Região, do Grupo de Desbravadores e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

As operações preventivas do comitê serão norteadas pelo acompanhamento dos índices de umidade do ar, da previsão meteorológica e de vistorias em campo. Se houver entre esses indicadores números muito baixos de umidade ou de temperatura, e com isso risco de incêndios ou de pessoas que possam sofrer com o frio, as equipes serão acionadas em suas respectivas competências a fim de mitigar os riscos.