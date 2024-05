Obras do Viva Baquirivu avançam em ritmo acelerado em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O Viva Baquirivu, Programa de Macrodrenagem de Controle de Cheias do Rio Baquirivu-Guaçu, está com obras em ritmo acelerado. A supressão vegetal e a limpeza da margem esquerda do rio localizado no lote 1, entre os bairros Taboão e Vila das Malvinas, está concluída. Na margem direita, 27% desse serviço foi realizado. No lote 2, onde estão os bairros Cidade Seródio, Jardim Novo Portugal e Lavras, 48% do trabalho foi feito na margem esquerda e 52% na margem direita. No lote 3, no Bonsucesso e na Vila Sadokim, 58% e 88% foram realizados na margem esquerda e direita, respectivamente.

A evolução do Viva Baquirivu, a maior obra de drenagem da história de Guarulhos, foi comprovada por integrantes do Corporação Andina de Fomento (CAF), que realizaram uma visita técnica de três dias encerrada na última sexta-feira (24) após reunião com o prefeito Guti no auditório do Paço Municipal. “A parceria da Prefeitura com a CAF é muito importante. Juntos estamos agindo para que Guarulhos não sofra aquilo que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo. Somos a cidade que mais investiu em combate às enchentes em 2024, doze vezes mais que a segunda colocada, e o programa Viva Baquirivu é parte fundamental desse investimento”, disse Guti.

Além da canalização do rio Baquirivu, o programa inclui a construção de reservatórios, a implantação do loteamento Ponte Alta II, do maior parque linear da cidade, de uma nova ciclovia conectada com a estação de trem Guarulhos-Cecap e diversas melhorias viárias. “Comprovamos que os trabalhos estão em ritmo acelerado e houve um avanço interessante (nas obras). Alguns obstáculos foram superados e outros projetos que fazem parte do Viva Baquirivu podem começar”, afirmou o executivo principal e gerente de Desenvolvimento Urbano, Água e Economias Criativas da CAF, Júlio Carrasco.

Mesmo antes de sua conclusão as obras no rio Baquirivu já beneficiam os guarulhenses. Neste ano não aconteceram ocorrências graves motivadas por enchentes. “Nossa população está sofrendo menos com as cheias do rio. Neste ano cidades vizinhas e a zona norte da capital já foram afetadas por chuvas, mas isso não aconteceu em Guarulhos”, destacou o secretário de Governo, Edmilson Americano.

Além do prefeito Guti, participaram da reunião o secretário de Obras, Francisco Carone, a gerente de Ação Climática e Biodiversidade da CAF, Cecilia Guerra, e o gerente de Infraestrutura Física e Transformação Digital da CAF, Felipe Mesa.