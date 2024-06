Prefeitura comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente com plantios e atividades educativas

- PUBLICIDADE -



Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) a Prefeitura de Guarulhos promoveu diversas ações voltadas à conscientização e à preservação ambiental. Na terça-feira (4) o Complexo de Educação Ambiental do Bosque Maia recebeu 20 participantes do projeto de educação ambiental A APA é Meu Lugar, ligado à Área de Proteção Ambiental Cabuçu-Tanque Grande, para uma trilha de práticas sustentáveis no parque.

Durante cerca de três horas os participantes percorreram a trilha do bosque e visitaram experiências ligadas à sustentabilidade, como os painéis de geração de energia solar, a estação de captação de água de chuva, o telhado verde, a compostagem, entre outras. As práticas poderão ser replicadas no território da APA.

Já nesta quarta-feira (5) 20 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas na avenida Landres Sales, no bairro Cidade Aracília, com a participação do secretário de Meio Ambiente, Abdo Mazloum. A ação ocorreu em parceria com o Fiorde Group, que ficará responsável pela manutenção do local por meio do projeto Adote uma Área Verde, da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

A atividade de voluntariado contou com colaboradores da empresa, que receberam dos técnicos da Sema orientações sobre o plantio, o cultivo e a importância da arborização urbana para o local. Posteriormente foram plantados jerivás, jacarandás e ipês-rosas, dentre outras espécies.

Já no Centro de Educação Municipal Adamastor, no Macedo, a Sema distribuiu 150 mudas de árvores nativas. A ação foi uma iniciativa do projeto Mundo Verde, que tem como objetivo envolver a comunidade na ampliação da arborização da cidade.

Ainda na quarta-feira, 150 alunos da EPG Yugie Hirata plantaram 30 mudas de árvores na área da escola, dentre elas araçá-goiaba e roxo, cereja-do-rio-grande e uvaia. Acompanhada dos educadores ambientais da Sema, a garotada literalmente colocou a mão na terra.

Finalizando as atividades, nesta quinta-feira (6) 40 alunos do projeto EducaCEU Presidente Dutra visitaram o Horto Florestal de Guarulhos, no bairro Água Azul. Durante o passeio os alunos conheceram as trilhas e a estufa de produção de mudas, plantaram sementes e finalizaram com um piquenique.