Com a abertura de um novo Centro de Distribuição em Cumbica, o Mercado Livre abriu mais de 500 vagas no segmento em comércio varejista para trabalhar em suas operações de Cumbica. As vagas abertas são para auxiliar de logística I, sem experiência e auxiliar logístico III com experiência em altura.

Todas as informações sobre as vagas disponíveis e sobre o processo seletivo podem ser consultadas no site https://app.rhmax.com.br/public/?idc=2933.