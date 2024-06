Plano de Segurança Viária de Guarulhos visa a reduzir mortes no trânsito pela metade até 2030

Com um planejamento estratégico audacioso que tem por objetivo principal a redução do número de mortes no trânsito em 50% até 2030, a Prefeitura de Guarulhos publicou no Diário Oficial dessa terça-feira (25 de junho) o decreto 41.604 que instituiu no munícipio o Plano de Segurança Viária (PSV). O documento é fruto de debates realizados por técnicos da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos desde abril de 2023.

Entre as ações previstas para a redução das mortes e lesões graves até 2030 estão a redução da velocidade das ruas e avenidas, intervenções viárias voltadas à travessia segura de pedestres, incentivo ao uso do transporte coletivo, implantação de um sistema cicloviário seguro, ampliação das fiscalizações, monitoramento eletrônico de ruas e avenidas, entre outras.

O PSV guarulhense está alinhado às diretrizes estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito), que partem do princípio que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável, bem como a premissa de que os seres humanos são falhos e que essas falhas devem ser evitadas.

Enquanto os técnicos da STMU e do Observatório de Segurança debatiam o PSV, o município já vinha implementando iniciativas voltadas à redução dos acidentes no trânsito, como as ações educativas em bares, escolas municipais e vias, o projeto Ciclista Seguro – Veja e Seja Visto, a operação Motociclista Seguro e palestras sobre segurança no trânsito.

“O Plano de Segurança Viária de Guarulhos é uma conquista para todos e foi concebido com o olhar nos atores mais vulneráveis, que são o motociclista, o ciclista e o pedestre. Queremos por meio desse conjunto de ações preservar vidas, oferecer um trânsito mais seguro e promover a convivência harmoniosa entre veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres”, disse o secretário Luigi Lazzuri Neto.

Ruas Completas

Em Guarulhos, a praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, recebeu uma iniciativa da administração municipal do projeto Ruas Completas. No local foram realizadas intervenções que permitem a convivência harmoniosa entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

O munícipio figura entre as 20 cidades brasileiras que trabalham na implantação de ruas completas, um movimento que foi iniciado em 2017 pelo Instituto WRI Brasil e pela Frente Nacional dos Prefeitos que tem por objetivo repensar o desenho viário praticado no Brasil, que privilegia soluções para o tráfego de veículos e não para o uso das pessoas.