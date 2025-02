Defesa Civil de Guarulhos alerta para mais chuvas ao longo da semana

- PUBLICIDADE -



A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informa que, entre esta segunda-feira (3) e quarta-feira (5), o sistema meteorológico que tem causado chuvas intensas permanece estacionado na costa da região Sudeste e as chuvas, embora com menos volume, seguirão acontecendo durante o início da semana. O período entre segunda e quarta-feira tem os seguintes volumes previstos por região: Capital e Região Metropolitana – 80 mm; Baixada Santista – 70 mm; Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte – 70 mm.

Devido ao solo já se encontrar encharcado em razão dos elevados volumes acumulados nas últimas 72 horas, recomenda-se atenção especial nas áreas mais vulneráveis e permanece alto o risco de eventos hidrológicos e a ocorrência de deslizamentos de terra.

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita a visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estralos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.