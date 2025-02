Guarulhos prioriza o atendimento às vítimas após as fortes chuvas do fim de semana

Na madrugada de sábado (1º) e deste domingo (2) os bairros Vila Any, Jardim Santo Afonso e imediações foram atingidos por um grande volume de chuvas, com cerca de 95 mm. Ao longo deste final de semana 120 pessoas, sendo 30 no sábado e 90 no domingo, foram resgatadas por meio de botes nas áreas atingidas. Equipes de diversas secretarias e da Defesa Civil de Guarulhos estão presentes nos locais para oferecer o apoio à população.

Já a Secretaria de Assistência Social fornece suporte com alimentação para os moradores das comunidades da 13, da Olaria, do Arco-íris, das Malvinas, do Jardim Guaracy e do Jardim Izildinha. Foram entregues 620 kits com lanches, 2.600 garrafinhas de água, 104 cestas básicas e 88 colchões para os moradores dessas regiões. A pasta não recebeu nenhuma solicitação de abrigo.

Já a Defesa Civil, entre 24 de janeiro e 31 de janeiro, doou 748 cestas básicas, 618 colchões, 515 kits de higiene pessoal e 252 kits de higiene doméstica.

O Fundo Social de Solidariedade, também neste final de semana, arrecadou roupas e calçados em bom estado e alimentos não-perecíveis em frente ao Bosque Maia, na primeira edição do Drive-Thru da Solidariedade em 2025. As doações foram destinadas às famílias guarulhenses atingidas pelas chuvas.

Desde o dia 24 de janeiro a Defesa Civil registrou 78 ocorrências relacionadas às chuvas. Houve 24 ocorrências de alagamentos, 15 de queda de árvores, seis de movimentação de solo, 24 de patologia da construção, quatro de patologia da infraestrutura, duas de saneamento, uma de pragas e animais, uma de danos à rede elétrica e uma de destelhamento. Devido a riscos de desabamentos a Defesa Civil emitiu 19 notificações para desocupações em janeiro.

Houve também ocorrências nos bairros Jardim Bananal, Jardim Bela Vista, Bonsucesso, Cabuçu, Centro, Cocaia, Cumbica, Vila Fátima, Jardim Fortaleza, Invernada, Itapegica, Cidade Maia, Mato das Cobras, Jardim Monte Carmelo, Morros, Jardim Paraventi, Picanço, Pimentas, Ponte Grande, Jardim Presidente Dutra, Jardim São João, Taboão, Torres Tibagy, Vila Any, Vila Augusta, Vila Galvão e Vila Rio de Janeiro.

Índices pluviométricos

Confira os volumes registrados nas unidades de medição pluviométricas

Jardim Nova Cidade

*24hs: 23,2 mm

*48hs: 29,6 mm

*72hs: 95 mm

*Acumulado do mês: 95 mm

Cidade Aracília

*24hs: 33,4 mm

*48hs: 47 mm

*72hs: 94 mm

*Acumulado do mês: 94,8 mm

Cumbica

*24hs: 17,4 mm

*48hs: 31,4 mm

*72hs: 107,8 mm

*Acumulado do mês: 107,8 mm

Centro (base)

*24hs: 21,9 mm

*48hs: 95 mm

*72hs: 123,2 mm

*Acumulado do mês: 115,1 mm