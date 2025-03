Prefeitura oferecerá atividades de beleza para mulheres PCD e mães atípicas

- PUBLICIDADE -







A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI) de Guarulhos irá oferecer atividades de beleza como quick massage (massagem de curta duração que visa a proporcionar relaxamento e alívio de tensões) para mães atípicas e mulheres com deficiência na próxima quarta-feira (12), das 8h30 às 12h, em sua sede (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo). Interessadas em participar devem se inscrever na segunda e terça-feira (dias 10 e 11) pelo telefone (11) 2414-3685.

O evento, que ocorrerá em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, contará com a participação de cinco profissionais com deficiência visual que são alunos do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), desenvolvido pela SAI, que integra da Secretaria de Direitos Humanos.