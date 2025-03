UNG homenageia ONGs e Instituições do município pelo compromisso social

- PUBLICIDADE -







A Universidade Guarulhos (UNG) homenageou mais de 70 Organizações Não Governamentais (ONGs) e Institutos da cidade e região com a Menção Honrosa “Sociedade, Paz e Educação 2025”. A cerimônia ocorreu no Anfiteatro F e contou com a participação do Conselho Universitário, representado pelo reitor Yuri Neiman; a coordenadora do curso de Enfermagem, Andrea Diniz; e o presidente das ligas acadêmicas, Roney Glauber. O prefeito do Município, Lucas Sanches; o vice-prefeito, Thiago Surfista; o secretário do Desenvolvimento e Assistência Social, Henrique Rocha Menezes; o secretário da Educação, Silvio Rodrigues da Silva; e o vereador Lauri Rocha também estiveram presentes e participaram da mesa de honra.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, enfatizou a importância de homenagear quem faz um trabalho essencial à sociedade. “A Universidade Guarulhos mantém uma boa relação com diversos segmentos da cidade. E não poderíamos deixar de expressar nosso respeito e reconhecimento aos esforços das ONGs e Instituições do município, que realizam um grande trabalho em benefício da população”.

Para o prefeito Lucas Sanches, a iniciativa valoriza e demonstra o impacto positivo que essas organizações têm em Guarulhos. “Essas pessoas fazem um belíssimo trabalho, enfrentam desafios diários e dedicam parte de suas vidas para desempenhar um papel fundamental, seja na geração de empregos ou na área social. O evento foi um reconhecimento do impacto do trabalho destes segmentos na nossa sociedade”, ressaltou.

Entre os homenageados, estava Marina Domine, fundadora do centro de referência aos autistas e deficientes, Olhar Eficiente. Emocionada, ela destacou a importância do reconhecimento da UNG. “Receber o certificado de Menção Honrosa foi um momento significativo, pois fez eu me sentir valorizada pelo trabalho realizado com tanto amor, carinho, respeito e dedicação. Ser de ONG não é apenas gerenciar um espaço para pessoas, é dar esperança às famílias que nos procuram”. Ela também ressaltou como receber o reconhecimento de uma instituição tão renomada como a Universidade Guarulhos a fortalece e motiva a continuar.

A celebração proporcionou reencontro, alegria e descontração entre os homenageados, motivando todos que dedicam parte do tempo ao bem-estar coletivo. A Menção Honrosa existe desde 2022 e destaca segmentos da sociedade que realizam serviços em favor da população em áreas como a geração de emprego e renda, educação, amparo psicológico/espiritual, amparo social a grupos vulneráveis, amparo à saúde e assistência social.