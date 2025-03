Prefeitura remove resíduos no Jardim Flor do Campo com auxílio de retroescavadeira

- PUBLICIDADE -







Aproximadamente 40 metros cúbicos de resíduos foram removidos pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos nesta segunda-feira (10) na rua Guilherme Lino dos Santos, no Jardim Flor do Campo.

Para remover os resíduos que estavam espalhados pela via, no trecho que compreende a rua Cristóbal Cláudio Elilo até a rua Jatal, a equipe da pasta contou com o apoio de uma retroescavadeira. A população pode fazer o descarte regular e de forma voluntária em uma unidade do Ecoponto Joga-Tralha localizada na via.

“Todas as nossas regionais retiram diariamente centenas de metros cúbicos de resíduos descartados irregularmente. Estamos trabalhando na conscientização da população, que precisa entender que a prática é prejudicial a ela, já que esses materiais causam a obstrução de bocas de lobo e, consequentemente, alagamentos de ruas e avenidas”, disse o secretário Giovanni Calderon.

Guarulhos conta com 34 Ecopontos Joga-Tralha espalhados por toda a cidade. A unidade localizada na rua Guilherme Lino dos Santos funciona de segunda a sexta-feira das 8h15 às 16h e aos sábados das 8h15 às 15h30. Para obter mais informações acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.