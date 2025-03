Cata-Tralha terá operação extra em 6 bairros no sábado

- PUBLICIDADE -







A operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis da Prefeitura de Guarulhos passará por mais seis bairros no sábado (15) além daqueles já informados pela administração municipal (Jardim Paraíso, Jardim Acácio e Campo da Paz).

Confira a programação

Sábado, 15 de março – extra

Jardim das Nações

Avenida Brasil, avenida Estados Unidos, avenida Itália, avenida Papa João Paulo I (do número 12 ao 460), passagem B, passagem C, rua Alagoas, rua Alemanha, rua Argentina, rua Beira Rio, rua Bélgica, rua Canadá, rua Chile, rua Cuba, rua Espanha, rua Franca, rua Holanda, rua Hungria, rua Índia, rua Inglaterra, rua Marginal, rua México, rua Portugal, rua Turquia, rua Venezuela, viela 2, viela Barbosa, viela Beira Rio, viela União.

Conjunto Residencial Paes de Barros

Praça 1° Tenente Erli de Aguiar, rua Anastácio, rua Dezoito de Maio, rua Jaguariúva, rua Manoel Alonso Almendra, rua Paraíba, rua Ponte Branca, rua Tesouro.

Jardim São Manoel

Rua Aripuana, rua Barra das Garças, rua Chapada dos Guimarães, rua Francisco Beltrão, rua Imaculada, rua João Novaes, rua Juru, rua Luciara, rua Mãe D’ Água, rua Manaíra, rua Mari, rua Mogeiro, rua Nobres, rua Pequeri, rua Porto dos Gaúchos, rua Salgado de São Félix, rua São João da Boa Vista, viela Reconquista.

Cidade Soimco

Rua Abadia, rua Alto do Araguaia, rua Alto do Paraguai, rua Aquidauana, rua Araguainha, travessa Araguainha, rua Bandeirantes, rua Barão de Melgaço, rua Barra Bugres, rua Bento Gonçalves, rua Brás Pires, rua Cáceres, rua Córrego Novo, rua Cuiabá, rua da Bica, rua Dom Aquino, rua Miriam, rua Porto Martinho, rua Ribas do Rio Pardo, rua Rosário D’Oeste, rua Sebastião Walter Fusco, rua Várzea Grande, travessa Brás Pires de Freitas.

Vila das Castanhas

Rua Alexandre, rua Antônio João, rua Pedra Lavada, rua Urbano Santos.

Vila Aeroporto

Rua Alto do Rio Doce, rua Antônio Rodrigues Filho, rua Arapongas, rua Cajuri.

Os bairros previamente divulgados em que a Cata-Tralha passará no próximo fim de semana podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/operacao-cata-tralha-atende-jardim-paraiso-e-mais-tres-bairros-no-fim-de-semana.