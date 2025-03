Prefeitura de Guarulhos lança o 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

A sede da Secretaria de Educação, no Macedo, recebeu na manhã desta quinta-feira (13) o evento intersetorial de lançamento do 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Plamsan). O documento estabelece diretrizes, metas e ações para garantir que toda a população tenha acesso a alimentos saudáveis e de qualidade, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis.

Dentre as ações da Prefeitura para transformar a realidade da população, o plano prevê a implantação e a ampliação de hortas comunitárias e escolares, o fortalecimento do Banco de Alimentos e dos restaurantes populares, educação alimentar e nutricional em escolas, unidades de saúde e centros de assistência social, incentivo à agricultura familiar e agroecológica, além de campanhas de combate ao desperdício de alimentos e incentivo ao consumo consciente e ao monitoramento da insegurança alimentar e do estado nutricional da população para orientar políticas públicas eficazes.

A implementação do Plamsan envolve um esforço conjunto de diversas secretarias municipais, que atuam de maneira integrada para garantir a eficácia das ações. A Secretaria de Educação, por exemplo, é responsável por garantir a alimentação escolar saudável e promove projetos de educação alimentar nas escolas da rede municipal.

“Com o lançamento do plano estamos dando um grande passo na construção de uma cidade mais justa, sustentável e comprometida com o bem-estar de sua população. Este é um compromisso real com o direito à alimentação e à qualidade de vida do guarulhense e o combate à insegurança alimentar da população de Guarulhos”, afirmou o prefeito Lucas Sanches durante o evento.

O chefe do Executivo também destacou a importância do papel de cada secretaria na promoção de ações integradas, assim como o trabalho realizado por ONGs, igrejas, institutos e associações no combate à miséria, à pobreza e à vulnerabilidade social.

O diagnóstico foi elaborado por técnicos da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e pelo Observatório de Direitos Humanos, que têm a atribuição de implementar o Plamsan. O documento tem por objetivo subsidiar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional com dados e indicadores relacionados à segurança alimentar e nutricional de Guarulhos.

O plano busca assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a uma alimentação saudável, segura e suficiente, além de integrar diversas áreas da gestão pública para tratar a segurança alimentar de forma completa e sustentável. Isso inclui garantir o fornecimento de alimentos, promover a educação alimentar, incentivar a produção sustentável, combater o desperdício de alimentos e fortalecer a economia solidária.