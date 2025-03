Prefeitura promove zeladoria na avenida Carmela Dutra

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (13) a roçagem do mato do canteiro central da avenida Carmela Dutra, no Jardim Maria Dirce. A ação foi promovida pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR) em toda a extensão da via.

A equipe que atuou na avenida realizou a roçagem de forma mecanizada, por meio de roçadeiras. Os resíduos provenientes da ação foram recolhidos pela regional Cumbica da SAR.

Também foi feita a roçagem mecanizada nas ruas Sátiro Dias, Chipre, Cachoeira, Jandaia, Itanagra, Esplanada, General Silva, Simões Filho, Pojuca, Catu, Monção e Nova York e na avenida Rio Real, no Jardim Presidente Dutra.

Já na rua Campos Sales, na Cidade Jardim Cumbica, a secretaria reformou uma boca de lobo que estava comprometida.

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.